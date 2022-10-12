Помните Олю из фильма «Любовь и голуби»? Вы ахнете, увидев, какой красоткой стала актриса

Комедия «Любовь и голуби» дала путевку в мир кино Ладе Сизоненко. Актриса блестяще справилась с ролью младшей дочери главных героев по имени Оля. Несмотря на это, продолжать свою карьеру она не захотела.

Как оказалось, съемки картины в Карелии прошли не слишком гладко. Режиссер ленты Владимир Меньшов порой был слишком строг к неопытной артистке, делая ей строгие замечания. Дочь кинодела Юлия Меньшова также присутствовала на площадке и часто успокаивала Сизоненко, которая близко к сердцу воспринимала критику в свой адрес.

Однако настоящие трудности поджидали актрису в студии звукозаписи, где проходило озвучивание ленты. Звезда экрана настолько сильно вживалась в образ, что с трудом могла из него выйти. Впоследствии она поняла, что актерская профессия не подходит ей именно по этой причине. Свою жизнь знаменитость, в которой сегодня не узнать ту самую девочку из культовой картины, посвятила модельному бизнесу.