Отказалась и кусала локти: не поверите, кто должен был стать маленькой Верой на самом деле

Наталье Негоде выпал счастливый билет. Артистке повезло получить в популярном фильме роль, которая изначально предназначалась другой.

В качестве главной героини ленты «Маленькая Вера» Василий Пичул видел Яну Поплавскую. Но ее кандидатуру зарубили в худсовете: Красная Шапочка не могла предстать в подобном амплуа. Тогда режиссер обратил свое внимание на Ирину Апексимову — и чиновники его поддержали.

Актриса, которая только начинала свой путь в профессии, встала перед сложным выбором. Ее уже утвердили на ключевую роль в картине «Башня». Драму снимал Виктор Трегубович — опытный и знаменитый постановщик, в отличие от Пичула. Знаменитость прислушалась к словам Олега Табакова, который советовал ей сделать выбор в пользу именитого киношника.

Апексимова отказалась от роли Веры, но впоследствии наверняка не раз кусала локти. Детище Василия Владимировича полюбилось зрителям, в то время как «Башня» осталась незамеченной.