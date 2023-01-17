Отказалась быть жертвенной «дурочкой»: правда о разрыве Михалкова с Вертинской

Анастасия Вертинская стала первой супругой Никиты Михалкова. В 1966 году они поженились и прожили вместе пять лет, воспитав вместе сына Степана. Многие поклонники не раз задавались вопросом, почему же распалась одна из самых эффектных пар среди советских знаменитостей. И, как оказалось, причина кроется в самом Михалкове.

Так, по словам Марианны Вертинской, сестры Анастасии, молодые супруги действительно были влюблены друг в друга и были счастливы. Но Михалков не был готов к тому, что его избранница также будет заниматься искусством, а не посвятит свою жизнь семье, поэтому предпочел расстаться с ней.

«Он хотел, чтобы она сидела дома и качала ребенка. Но Настя — творческий человек, так что этого не могло быть», — призналась Марианна в эфире шоу «Судьба человека».

При этом героиня программы не скрывает: если бы ее сестра и Михалков встретились чуть позже, то они могли бы прожить счастливую жизнь вместе.