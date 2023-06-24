Отказала старику и поплатилась: советская актриса, которую обожали миллионы, пропала неспроста

Людмилу Марченко называли советской Одри Хепберн. Мало кто сомневался в большом будущем артистки в мире кино. Но всему положила конец интрижка с известным режиссером.

После выхода картины «Отчий дом», где у артистки главная роль, ею заинтересовался Иван Пырьев. Кинодел хотел снять Марченко в образе Настеньки в своей ленте «Белые ночи». Молодая актриса не отказалась от такого предложения. Тогда она еще не знала, что ее ждет.

Опытные коллеги сразу поняли, что постановщик влюблен в Марченко. Многие советовали артистке не отвергать ухаживания режиссера, который не привык церемониться с теми, кто не ответил ему взаимностью. Но 18-летняя студентка лишь смеялась в ответ.

Марченко не верила, что Пырьев, который был на 40 лет ее старше, да к тому же имел жену, мог всерьез ею заинтересоваться. Режиссер подарил ей квартиру, водил по дорогим ресторанам, приглашал к себе домой и даже развелся с супругой. Он искренне думал, что может рассчитывать на взаимность — и юная красавица действительно влюбилась. Но в другого.

Людмила потеряла голову от женатого Олега Стриженова, в которым встречалась в подаренных ей Пырьевым апартаментах. Узнав об этом, режиссер попал в больницу с инфарктом. Впрочем, вскоре он пошел на поправку, артистка рассталась со своим избранником, и кинодел начать ухаживать за ней с удвоенной силой.

Пырьев всем представлял Марченко как свою жену, хотя официально отношения они не регистрировали. Карьера актрисы пошла в гору — ее обожали миллионы. Но все изменилось после того, как терпение Пырьева лопнуло.

Он немало поспособствовал успеху артистки, но ответных чувств от нее так и не добился. Марченко признавалась сестре, что старик Пырьев был ей неприятен, поэтому она отказала ему. За это звезде экрана пришлось горько поплатиться.

Режиссер велел не пускать артистку на «Мосфильм». Другие студии также не рисковали работать со знаменитостью и в лучшем случае давали ей роли в массовках. Марченко пропала с радаров и постепенно ее имя начали забывать — такова была месть обиженного кинодела.