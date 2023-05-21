Отказала Никите Михалкову: неприглядный поступок Лолиты поразил россиян

Совсем недавно вышел сериал «Актрисы», где одну из ролей исполнила певица и ведущая Лолита Милявская. В этом проекте Федора Бондарчука артистка сыграла руководителя театра. Эта роль вызвала интерес к персоне самой Лолиты.

На волне успеха актриса дала большое интервью, где рассказала о своей жизни и карьере. Лолита нечасто появляется в кино, но все ее роли надолго остаются в памяти зрителей. В 2005 году Милявская появилась в сериале того же Бондарчука «Попса», где сыграла своенравную певицу Ирину Пепеляеву.

Через пять лет после выхода этой картины Лолите предложил роль сам Никита Михалков в продолжении фильма «Утомленные солнцем». Режиссер был готов взять ее без проб, однако Милявская все-таки пришла на прослушивание. Актриса была утверждена, однако от роли отказалась. Она засомневалась, что справится, да и сам сюжет не произвел на нее впечатления.

«Он мне оказался массовой баталией, и я не нашла эту точку болевую», — высказалась Милявская о сценарии фильма на YouTube-шоу «Кино в деталях».

Россияне не могли поверить своим ушам, ведь о работе с Михалковым мечтает каждый актер. К тому же не всем он вот так предлагает роль без проб. Некрасивый поступок Лолиты оскорбил и самого режиссера, который не скрывал свою обиду.