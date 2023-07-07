Отказала и уехала из России: судебные разборки с Орбакайте приняли неожиданный поворот

Кристина Орбакайте оказалась в эпицентре скандала. Несколько месяцев назад артистка планировала выступить в Южно-Сахалинске, но неожиданно сорвала предстоящее выступление, отправившись за границу. И из-за этого организаторы мероприятия подали на артистку в суд.

Как утверждал Николай, пытавшийся устроить концерт, он договорился с представителями Орбакайте и оплатил аренду площадки. Предприниматель уже начал рекламную кампанию концерта, а певица неожиданно объявила, что не может выступить, так как срочно должна улететь за рубеж.

Суд же, как пишет Telegram-канал Mash, встал на сторону исполнительницы. По мнению инстанции, артистка не нарушила закон и их соглашения, поэтому Николай не может требовать никаких компенсаций.

Сама Орбакайте при этом никак не прокомментировала ситуацию. Последнее время она путешествует за границей в компании своих детей, Клавдии и Дени, и рассказывает о поездке в личном блоге.