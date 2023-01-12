Отказала Адриано Челентано: гляньте, что стало с красоткой-актрисой спустя полвека

Легенда итальянского кино Адриано Челентано счастлив со своей супругой Клаудией Мори уже почти 60 лет. Он влюбился в нее моментально, однако поначалу чувства артиста не были взаимными.

Они познакомились на съемках картины «Один странный тип». Тогда Челентано уже был популярным актером и певцом, а вот о Мори мало кто слышал. Адриано решил приударить за очаровательной коллегой, но Клаудия категорически не принимала его ухаживания и на его приглашения сходить на свидание отвечала: «Нет».

Переломный момент произошел в процессе съемок. Мори случайно разлила воду на провода, что вызвало короткое замыкание. Лопнули все плафоны, а один из осколков порезал Челентано лицо. Перепуганная Клаудия бросилась к артисту и начала извиняться. Он же снова пригласил Мори на свидание, и, конечно, в такой ситуации она не могла ему отказать.

Вскоре между ними вспыхнул роман длиною в несколько десятилетий. Но не все было гладко в их семейной жизни. Однажды их брак омрачила измена Челентано с Орнеллой Мути, но Мори простила мужа. Сегодня Клаудия уже совсем не та стройная девочка с задорным взглядом. Она сильно располнела и обзавелась двойным подбородком. Но, по словам Адриано, она навсегда останется для него красавицей.