Отказал даже принцессе: не поверите, с кем связался финалист советской «Песни года»

Будучи успешным музыкантом, Вячеслав Малежик никогда не испытывал недостатка в женском внимании. Вот только артист жениться не спешил и дал от ворот поворот монаршей особе, породниться с которой мечтали многие.

С дочерью принца Камбоджи Таной певец познакомился, когда она проходила обучение в одном из российских хореографических училищ. Монаршая особа прониклась симпатией к финалисту советской «Песни года», но тот понял, что не готов ни к серьезным отношениям, ни к свадьбе. Предложения руки и сердца принцесса так и не дождалась, зато повезло обычной русской девушке по имени Татьяна. Именно с ней артист и решил связать свою жизнь.

На момент знакомства с исполнителем Татьяна была начинающей актрисой. Ради семьи она отказалась от собственной карьеры. Впоследствии возлюбленная артиста стала его администратором. У супругов появилось двое детей — сыновья Никита и Иван, которые давно выросли и наладили собственную жизнь.