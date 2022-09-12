Отказ предать родину стоил советской звезде эпизодов карьеры: как это было

Артистка Елизавета Никищихина осталась в памяти зрителей «королевой эпизодов». Чаще всего ей доставались странные, порой даже эксцентричные героини, добрые по характеру, но непонятые окружающими. Ее фильмография насчитывает более 40 проектов с 1961 года. Также она служила в Театре им. Станиславского. Карьера Елизаветы могла бы развиваться и дальше, но в дело вмешалась личная жизнь.

Первый брак Никищихиной с музыкальным критиком Анатолием Агамировым получился несчастливым. Постоянные скандалы и стрессы привели актрису на прием к психиатру Эрнесту Лейбову. В 1972 году Елизавета развелась с Анатолием и вышла замуж за врача, вскоре подарив ему дочь Катю. Спустя 3 года Лейбову предложили работу в США, и он мечтал поехать за рубеж всей семьей. Но актриса отказалась жертвовать ради него театром и кино и предавать родину. Эрнест переехал в Америку, а вскоре к нему улетела и их дочь.

О своем решении Никищихина очень жалела: она осталась одинока и завязала отношения с литератором Евгением Козловским. Он оказался настоящим диссидентом, много печатался на Западе и находился под пристальным вниманием КГБ. В квартире актрисы то и дело проходили обыски из-за заявлений и работы мужа. И в театре сотрудничать с неблагонадежной звездой просто перестали.