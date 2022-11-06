Отказ предать родину обернулся для звезды фильма «Москва слезам не верит» трагедией

Борис Сморчков известен по роли мужа Антонины в прославленной ленте «Москва слезам не верит». Он воплотил образ настоящего семьянина, верного мужа и заботливого отца. В реальной жизни Сморчков был во многом схож с киношным Николаем. Однако любовь к своей единственной кончилась для него плачевно.

Борис Сморчков начал встречаться с актрисой Анной Варпаховской еще в студенчестве. После окончания Щукинского училища они поженились и стали налаживать семейный быт. Поначалу супруги жили душа в душу, и ничто не предвещало серьезных проблем. Карьера и у Сморчкова, и у Варпаховской тоже складывалась удачно.

Однако актриса все чаще стала задумываться об эмиграции в Канаду, куда перебрался ее брат. Но супруг ничего не хотел об этом слышать. Сморчков не представлял себя ни в какой другой стране, кроме СССР.

Пара подала на развод. Позднее Варпаховская эмигрировала в Канаду, вышла замуж и родила двоих детей. А вот Борис Сморчков больше не женился, ведь, как и его герой в фильме Меньшова, актер был однолюбом.