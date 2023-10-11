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Отказ от русского языка: появились неожиданные новости о Лизе и Гарри Галкиных

11 октября 2023 06:00
Отказ от русского языка: появились неожиданные новости о Лизе и Гарри Галкиных

Двойняшек приучают в новому месту жительства.

Еще в 2022 году Алла Пугачева вместе с детьми переехала в Израиль. Там Лиза и Гарри поступили в интернациональную частную школу. Учебное заведение открыто бизнесменом, переехавшим из Санкт-Петербурга, но по-русски там никто не говорит. Родители считают, что ребятам стоит освоить язык новой родины.

В Израиле есть и школы для русскоговорящих детей. Одна из них открыта при российском посольстве для детей дипломатов и других россиян. В наличии и американские учебные заведения, где все предметы преподают на английском. Но Алла Борисовна с мужем решили, что лучше всего социализироваться Гарри и Лиза смогут, если будут осваивать во время учебы иврит.

С мамой и папой дети общаются, конечно по-русски, поэтому полностью забыть родной язык им не грозит. А вот все школьные предметы десятилетним двойняшкам придется осваивать как настоящим израильтянам.

Фото: unsplash.com, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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