«Откачивали после отношений»: правда о романе Давы вышла наружу

Давид Манукян никогда не скрывал от подписчиков своего лучшего друга Арута. Дава заявлял, что только он верил в него на заре карьеры. В благодарность за поддержку сейчас популярный блогер и артист сделал Арута своим помощником. Между ними по-прежнему сохраняется и близкое общение.

Именно благодаря Аруту правда о романе Давы вышла наружу. Он описал Манукяна как очень влюбчивого мужчину, который каждый роман воспринимает как отношения на всю жизнь. Поэтому и расставание с пассией для Манукяна становится тяжелой трагедией.

«Откачивали после отношений», — припомнил Арут на YouTube-шоу «Старый друг ».

Мужчина не стал уточнять, разрыв с какой из девушек Дава так эмоционально пережил. Напомним, ранее Манукян встречался с блогером Кариной Кросс и певицей Ольгой Бузовой. Сейчас, по слухам, Давид состоит в отношениях с Мари Краймбрери и даже якобы уже сделал ей предложение во время поездки в Армению. Однако звезды никак не комментируют сплетни вокруг своих имен.