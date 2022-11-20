Отхватила красавчика: внешность супруга Марины Кравец заставила россиянок схватиться за голову

Королева «Comedy Club» Марина Кравец не любит распространяться о своей личной жизни – артистка предпочитает подогревать к себе интерес творчеством, а не скандалами. Но известно, что Кравец давно обрела свое счастье – ее избранником стал Аркадий Водахов. Влюбленные сыграли свадьбу в 2013 году.

Пара училась вместе на филологическом факультете и играла в КВН, а после Аркадий сосредоточился на продюсировании любимой.

Сейчас Водахов занимает должность генерального продюсера ТНТ. Два года назад у супругов родилась долгожданная дочь Вероника.

Аркадий Водахов не только успешный мужчина, но и настоящий красавец. На редких совместных снимках пары в соцсетях заметно, что Кравец выбрала мужчину себе под стать.