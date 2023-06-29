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Отхватила красавца: вы часто видите мужа Снаткиной, но даже не догадываетесь о его «связи»

29 июня 2023 17:15
Отхватила красавца: вы часто видите мужа Снаткиной, но даже не догадываетесь о его «связи»

Артистке несказанно повезло.

Анна Снаткина не сразу наладила личную жизнь. Актриса долго не подпускала к себе мужчин, поскольку после пяти лет отношений столкнулась с предательством. Страхи отступили лишь после знакомства с известным комиком, которого россияне видят на экранах чуть ли не каждый день.

Многие и не догадываются, что звезда российских сериалов стала супругой Виктора Васильева. Первое время на вопросы журналистов о своих отношениях знаменитости отшучивались. Актриса говорила: юморист ей не больше чем друг, а тот уверял, что рассчитывает на большее.

В 2012 году Снаткина и Васильев все же заглянули в ЗАГС, и вскоре у них появилась дочь Вероника. Поклонники не скрывают зависти к актрисе, отхватившей себе такого красавца. В Сети не раз возникали слухи о том, что этот брак давно трещит по швам. Но назло хейтерам в отношениях пары царят гармония и любовь, что в отечественном шоу-бизнесе так редко бывает.

Отхватила красавца: вы часто видите мужа Снаткиной, но даже не догадываетесь о его «связи»
Фото: Global Look Press, кадр из шоу «Comedy Club»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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