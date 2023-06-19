Отхватил красотку: графу Каллашу из «Петербургских тайн» можно позавидовать

Виктор Раков стал популярным актером в 90-е. Его начали узнавать после выхода исторического сериала «Петербургские тайны», где он сыграл графа Каллаша. Затем последовали и другие громкие работы, среди которых и экранизация «Мастера и Маргариты» 1994 года.

Актер завоевал огромную любовь благодаря не только своему таланту, но и видной внешности. Поклонницы души в нем не чаяли и мечтали о таком, как он. А вот сам Виктор Викторович не сразу обрел счастье в личной жизни.

Первой женой актера стала его однокурсница Ольга Илюхина. В этом браке родился сын Борис. Раков был образцовым мужем и отцом и без ума любил своих близких. Однако этот союз продержался всего пять лет. Причиной развода стали измены Ольги.

Артист долго и тяжело переживал этот разрыв. Он пристрастился к выпивке, но в конце концов вылечился от алкоголизма. Помогла ему в этом психолог Людмила, которая впоследствии стала женой актера. Они воспитали двоих детей — родную дочь Анастасию и приемного сына Данилу.

Раков и по сей день счастлив с супругой. Актеру можно позавидовать, ведь Людмила не только умница, но и красавица с глубоким взглядом и приятными чертами лица. 61-летний Виктор Викторович убедился, что однажды сделал правильный выбор.