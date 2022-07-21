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Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу

21 июля 2022 18:30
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу

Летом этого года наследник артиста отметил 17-летие.

Мать Децла Ирина Толмацкая раскрыла подробности общения с ее внуком Тони. Как оказалось, члены семьи не общаются между собой.

Трагедия, случившаяся в 2019 году, смогла объединить родителей музыканта. Несмотря на развод, они восстановили общение. Однако, как оказалось, семья все равно не полностью в сборе. По словам Ирины, у них не получается наладить связь со своим внуком Тони. Якобы наследник артиста полностью отгородился от родных со стороны его отца и даже заблокировал для них свои социальные сети.

Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу

«Но пока общения у нас нет совсем... Про жизнь Тони я ничего не знаю», — цитирует слова Ирины портал Teleprogramma.pro.

Также собеседница издания отметила, что избранница ее сына и Тони не приходят на кладбище. По словам Ирины, она регулярно бывает у могилы своего сына и никогда не встречала там других родственников.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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