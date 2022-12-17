Отфотошопленная кукла: россияне пришли в ужас при виде свежего фото Пугачевой

Почти каждая женщина с трудом переживает уход молодости и всячески старается его отсрочить. Особенно сильно волнуются по этому поводу красавицы, которые были когда-то популярны.

Звезда отечественной эстрады Алла Борисовна не в силах повернуть время вспять. Возраст все таки берет свое. Примадонна сидела на диетах и явно прибегала к помощи косметологов и хирургов. Однако старение — это естественный процесс, который не остановить.

Поклонники Пугачевой давно заметили ее внешние трансформации, а теперь уличили и в фотошопе, который сделал из нее куклу.