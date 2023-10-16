Отелло отдыхает: этот знак Зодиака замучает вторую половинку жуткой ревностью

Львиная доля браков и романтических союзов распадается из-за ревности. Иногда причины для подозрений вполне реальны и обоснованны, иногда они - лишь плод богатого воображения ревнивца. Астрологи уверены: предугадать, насколько ваш партнер - собственник, можно по знаку зодиака. Они рассказали, под каким знаком появляются на свет те, кто видит измену в каждом слове и поступке.

Скорпион

С представителями водного знака шутки плохи. Скорпион только на первый взгляд кажется таким холодным и отстраненным - это лишь маска, под которой скрывается настоящий вулкан страстей. И не позавидуешь тому, кто нечаянно или вполне осознанно его разбудит.

Где-то в самой глубине души уроженцы этого знака - крайне неуверенные в себе и ранимые люди. Скорпион никогда и ни за что не признается в своих слабостях, но звезды выдали его секрет. Люди, появившиеся на свет под этим созвездием, боятся потерять близких и любимых, а потому жестоко ревнуют.

Больше всего на свете Скорпион нуждается в любви и поддержке, в заботе и преданности.

Но просить их прямо он не станет, зато будет изводить свою вторую половинку подозрениями. Любой нескромный взгляд от представителей противоположного пола будет расценен как угроза счастью.

Уроженец знака мучается от ревности, но до поры до времени терпит, сжав зубы. Ему не хочется демонстрировать свою слабость и показывать избраннику или избраннице, что его настолько легко вывести из равновесия. Но рано или поздно чаша терпения переполнится, и Скорпион обрушит на партнера весь свой гнев.

Он припомнит все случаи, когда вторая половинка кому-нибудь улыбалась или строила глазки, когда засиживалась допоздна в офисе (ну, кто знает, что там на самом деле происходило!) или не брала сразу трубку.

Напрасный труд объяснять Скорпиону, что это неправда, ревность застилает ему глаза.

А уж о классическом приеме “заставить избранника ревновать” в случае со Скорпионом лучше раз и навсегда забыть. Привлечь его внимание можно другими способами. Если он застанет партнера за флиртом, мало никому не покажется - и слушать объяснения, что все это шутка, он не станет.

Скорпион очень мстителен, а значит, непременно накажет свою вторую половинку за грехи реальные и мнимые.

Представитель огненной стихии беспощаден, когда дело доходит до возмездия - насолит так, что жертва будет помнить этот урок до конца жизни. Ну и уж, конечно, Скорпион вряд ли останется с человеком, которого счел предателем.