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Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко

4 августа 2023 14:00
Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко

Артистка совсем не заботилась о внешнем виде.

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа в возрасте 81 года. Последние годы актриса сильно болела и не появлялась на публике.

Официальной причиной смерти кинозвезды стала полиорганная недостаточность. Врачи сообщили, что в последние часы жизни у актрисы отказали почти все органы. Мирошниченко впала в кому и уже не вышла из этого состояния.

Звезда картины «Вам и не снилось…» стала затворницей полгода назад. А ее последнее появление на публике состоялось в 2021 году. Выглядела Мирошниченко не лучшим образом: растрепанные волосы, отекшее лицо, жуткие мешки под глазами. После того как у звезды начались проблемы со здоровьем, она перестала следить за собой и уже не походила на ту эффектную блондинку, какой была раньше.

Жизнь Ирины Петровны сложилась непросто. Она во многом повторила судьбу своих одиноких и несчастных героинь. На долю актрисы выпали три неудачных брака, разбивших ее сердце. А отсутствие детей стало трагедией всей жизни Мирошниченко.

Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко
Фото: АГН Москва, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, Кадр из телешоу «Жизнь и судьба с Борисом Корчевниковым»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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