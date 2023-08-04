Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа в возрасте 81 года. Последние годы актриса сильно болела и не появлялась на публике.

Официальной причиной смерти кинозвезды стала полиорганная недостаточность. Врачи сообщили, что в последние часы жизни у актрисы отказали почти все органы. Мирошниченко впала в кому и уже не вышла из этого состояния.

Звезда картины «Вам и не снилось…» стала затворницей полгода назад. А ее последнее появление на публике состоялось в 2021 году. Выглядела Мирошниченко не лучшим образом: растрепанные волосы, отекшее лицо, жуткие мешки под глазами. После того как у звезды начались проблемы со здоровьем, она перестала следить за собой и уже не походила на ту эффектную блондинку, какой была раньше.

Жизнь Ирины Петровны сложилась непросто. Она во многом повторила судьбу своих одиноких и несчастных героинь. На долю актрисы выпали три неудачных брака, разбивших ее сердце. А отсутствие детей стало трагедией всей жизни Мирошниченко.