Отец Веры Брежневой был настоящим красавцем: вы тоже не смогли бы устоять (фото)

Вера Брежнева уже больше года не живет в России. Певица пытается продать свой 700-метровый особняк в Подмосковье, а на днях российское налоговое ведомство обнаружило у нее задолженность почти в 200 000 рублей. Артистка выступает за границей, преимущественно в Казахстане и Латвии.

Заграничные подписчики упрекают ее за исполнение песен на русском языке, российские — в том, что оставила страну, которая помогла ей реализоваться как артисту.

Неизвестно, как певица справляется с валом критики с двух сторон. Как-то она написала в социальных сетях: «Иногда очень хочется к папе на ручки». И сопроводила пост фотографией отца, который держит ее, маленькую, на руках. Широкоплечий шатен с чувственной линией рта и пышной копной волос весело косится на Веру. Неудивительно, что папина дочка стала такой красавицей. Виктор Михайлович Галушка был инженером на Приднепровском химическом заводе. Его не стало в 2015 году.