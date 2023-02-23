Отец в ней души не чает: народ ахнул, увидев дочь Саламатина из «Девушек с Макаровым»

Ее путь был непростым, но она все же нашла свое призвание.

Темноволосый красавец Сергей Астахов давно влюбил в себя тысячи российских зрительниц. Особенно хорошо этому актеру удаются роли служителей закона, и в комедийном сериале «Девушки с Макаровым» он только подтвердил это, сыграв начальника отдела полиции.

Но подробности личной жизни совсем его не красят. И, пожалуй, любовь к своей дочери — это единственная константа в реальности статного мужчины. Заботливый отец даже после развода сохранил с ребенком от второй жены теплые и доверительные отношения. Мария чувствовала это, и дружба с папой только укреплялась.

Попробовав себя в журналистике и даже лингвистике, молодая девушка поступила в театральный вуз и пошла по стопам знаменитого родителя. Сейчас дочь Астахова снимается в кино и на экране выглядит безупречно. Светловолосая красавица с голубыми глазами также не забывает вести социальные сети и делиться с поклонниками своими элегантными образами. А подписчики, в свою очередь, не скрывают свой восторг по поводу привлекательной внешности Марии.