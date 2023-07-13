Отец Шпицы получил сотни комплиментов от восторженных дам: самому впору сниматься в кино

Катерина Шпица, несмотря на активность в социальных сетях, старается держать свою личную жизнь в тайне. Она позволяет себе показывать лишь мужа Руслана Панова, но остальные родственники крайне редко появляются в ее публикациях. И поэтому каждая запись с родными артистки не остается без внимания подписчиков.

Так, несколько дней назад звезда «Полярного» опубликовала трогательный пост, в котором рассказала, как провела выходные в компании своих родителей. На серии фотографий можно заметить не только саму Шпицу, но и ее отца Анатолия, а также мать Галину.

Подписчики остались в восторге от записи кумира. В комментариях они отметили, как молодо и эффектно выглядит Анатолий Шпица. По их мнению, дочь унаследовала внешность отца, который и сам мог бы построить успешную карьеру в кино.