Отец Сергея Безрукова засветился в сериале «Участок»: его заметил только внимательный

Российский сериал «Участок» стал настоящим телехитом и закрепил звездный статус Сергея Безрукова. Оказывается, в этом проекте засветился и его отец, но заметили его только очень внимательные зрители.

Виталий Безруков появился в первой серии «Участка» в одной сцене с сыном. Он сыграл полковника, который наорал на несчастного Кравцова и отправил его в злосчастную деревню.

Также Безрукова-старшего можно увидеть и в культовой «Бригаде». Он исполнил роль собачника, у которого Саша Белый хотел купить собаку породы мастиф.

В советский период отец Сергея Безрукова часто снимался в кино, но не снискал всесоюзной славы. Его можно увидеть в небольших ролях в картинах «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Ответная мера». Также Виталий Сергеевич писал сценарии к фильмам и сериалам и преподавал во МХАТе. Безруков-старший готовил своего сына к популярности еще с детских лет. Когда Сергей был ребенком, отец ставил его на стул и заставлял читать стихи перед гостями. Труды были не напрасны, ведь сегодня Безруков-младший — самый известный актер в стране.