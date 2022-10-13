Отец сдал в интернат из-за мачехи: чего народ не знал о Кадышевой

Надежда Кадышева уже давно прославилась как одна из самых известных отечественных певиц. Однако далеко не все фанаты знают, в каких тяжелых условиях росла будущая звезда.

В возрасте 10 лет мать Кадышевой неожиданно умирает от сердечного приступа. По словам певицы, ее мама всю жизнь страдала от депрессии и тревожных расстройств, что и стало причиной столь ранней смерти. Отец же не захотел продолжать свою жизнь в одиночестве и уже спустя полгода вновь женился. Однако отношения Кадышевой и ее сестер с мачехой практически сразу не заладились.

Новая избранница отца решила не заниматься падчерицами и выгнала их из дома. Старшая сестра будущей певицы Вера уехала в город и устроилась на работу, средняя Маша поехала к дальним родственникам, а Надя и Люба отправились в школу-интернат.

Уже в 14 лет Кадышева уходит из интерната и отправляется к своей старшей сестре. Она сразу же устраивается на работу на ткацкую фабрику «Красная Поляна» и начинает активно заниматься музыкой, участвуя в самодеятельности. Как признавалась артистка, уже тогда она начала мечтать о сцене.

В итоге Кадышевой удалось справиться с жизненными сложностями. Уже через несколько лет она становится студенткой музыкального училища, а после — всесоюзной звездой.