Отец пытками превращал ее в гения: как сейчас выглядит пианистка-вундеркинд из СССР

Полина Осетинская родилась в декабре 1975 года в семье знаменитого сценариста Олега Осетинского. С юных лет девочка начала заниматься музыкой, но, как оказалось, отец насильно принуждал ее садиться за пианино.

Как рассказывал сам Осетинский, он учит дочь по собственной методике «дубль-стресс», которая включала в себя не только уроки музыки, но и избиения, оскорбления и пытки голодом. В итоге уже в семь лет Полина могла справиться со сложнейшими произведениями, но в 13 лет не выдержала и сбежала от отца.

Оказавшись на свободе, девочка потратила долгие годы на восстановление. Она занималась с психологами и ходила в больницы, ведь врачи диагностировали ей около 20 хронических заболеваний.

При этом Полина не потеряла любовь к музыке. Она продолжила занятия, но уже под руководством профессиональных и заботливых педагогов, поэтому смогла построить успешную музыкальную карьеру.

О своих успехах пианистка рассказывает в социальных сетях. Она делится творческими планами и постоянно рассказывает о своих путешествиях и многочисленных гастролях. Фанаты же осыпают Осетинскую комплиментами и никогда не скупятся на слова поддержки.