Отец прыгнул с ним из окна: что стало с сыном трагически известного Кая

Ян Пузыревский стал известен не только своими ролям, но и историей личной жизни. Расставшись с супругой, он не смог ее отпустить и однажды решился выпрыгнуть с их общим сыном с 12-го этажа. Артист скончался от удара, однако его наследнику удалось выжить.

После трагедии Людмила, экс-супруга Пузыревского, закрылась от публики. Она перестала давать интервью, а спустя некоторое время уехала во Францию со своим новым мужем и начала там жизнь с чистого листа. Маленький Иштван сначала провел немало времени в больнице: у ребенка были сломаны руки и ноги, а также диагностирована черепно-мозговая травма. Однако он смог выкарабкаться.

Сейчас Иштван носит фамилию отчима. В этом году он встретил 27-летие и уже давно определился со своей профессией. Юноша пошел по стопам отца. Иштван уже активно строит актерскую карьеру, снимаясь исключительно во французских проектах. Например, его можно увидеть в сериале «Шериф» и в проекте Les Engagés: XAOC.

Также наследник артиста увлекается пленочной фотографией. Он делится с фанатами снимками в своих блогах и регулярно рассказывает там новости из своей жизни.