Отец про их существование знать отказывался: что стало с тайными детьми Ихтиандра

Советский актер Владимир Коренев был кумиром многих женщин. Красавец с большими голубыми глазами поразил зрительниц в фильме «Человек-амфибия», в котором исполнил роль Ихтиандра. Но мало кто из его поклонниц ожидал узнать, что у этого статного мужчины было двое внебрачных детей.

Одной из них оказалась Евгения Харькова, которая с помощью ДНК-теста доказала свое родство. Однажды она даже посетила спектакль своего знаменитого отца и подарила ему цветы. Но отношения после этого не улучшились.

А вот судьба второго ребенка сложилась гораздо трагичнее. Алексей Куранов в конце 80-х попал в тюрьму за похищение и вымогательство. С того времени его жизнь так и не наладилась. Как рассказали его знакомые в шоу «Прямой эфир», после освобождения наследник известного актера даже смог создать семью. Но темное прошлое не оставило мужчину. В один из дней на него напали, а потом убили.