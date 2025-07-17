«Отец погиб, мать в тюрьме»: темнокожего раба Джима в «Совсем пропащем» сыграл африканец — и цензура СССР чуть не подвела Данелию под монастырь

В советском кино не так уж часто встретишь африканского героя, и беглый раб Джим из «Совсем пропащего» Георгия Данелии — один из таких. Режиссеру удалось сотворить чудо: он нашел для роли Джима настоящего нигерийца — студента Феликса Имокуэде. Правда, чтобы этот Феликс вообще попал в кадр, вся съемочная группа дружно занялась тем, что так любил делать сам Гек — врала, но очень убедительно.

Сначала все выглядело безобидно: актера для Джима нашли в Университете Дружбы Народов имени Лумумбы — что само по себе символично. Феликс был сыном состоятельного бизнесмена, приехал в СССР учиться и в кино не собирался. Но Данелия сразу понял: другого такого обаятельного, харизматичного Джима не найти. Проблема была только в том, что худсовет студии не одобрил «капиталистический элемент» в главной роли советской экранизации Твена.

И вот тут начался тот самый карнавал обмана. Чтобы Феликса утвердили, Данелия заверил худсовет: мол, студент вовсе не сын предпринимателя, а потомственный борец за свободу — «сын нигерийских коммунистов». Версия сработала, Имокуэде получил роль, а дальше в дело вмешался сам маленький Гек.

Роман Мадянов, которому достался образ Финна, как следует вжился в роль мальчишки-врунишки и решил проверить силу своего актерского дара прямо во время съемок. На пароходе он поймал капитана и с серьезным видом выдал, что Феликс — не кто-нибудь, а «сын Лумумбы и Анджелы Дэвис». Для полного эффекта добавил драму:

«Отец погиб, мать в тюрьме. Свободу Анджеле Дэвис!»

Реакция была моментальной. Капитан потрясенно кивал и тут же устроил «революционному наследнику» царские условия: отдельную каюту, двойные порции и почтение экипажа. Данелия только развел руками: хотел, чтобы актеры врали по сценарию, а получил розыгрыш в реальной жизни.

Феликс Имокуэде в итоге сыграл Джима так, что его до сих пор вспоминают как одного из самых обаятельных экранных попутчиков Гека. После фильма он вернулся в Нигерию, и следы его затерялись, но легенда о «сыне Лумумбы и Анджелы Дэвис» еще долго жила в кулуарах «Мосфильма».

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