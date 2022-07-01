Отец остался не у дел: Смолкин не стал молчать о свадьбе сына с дочерью Тутберидзе

Борис Смолкин прокомментировал свадьбу своего сына Глеба и Дианы Девис. Ранее появилась информация, что фигуристы стали мужем и женой в США.

По информации СМИ, звезды фигурного катания сыграли свадебную церемонию еще в середине марта в штате Невада. Смолкин и Дэвис предпочли никак не комментировать ситуацию, но в своих социальных сетях косвенно подтвердили слухи, показав трогательный снимок, на котором можно увидеть их обручальные кольца. Как оказалось, не рассказали о свадьбе спортсмены не только фанатам. По словам Бориса Смолкина, который разоткровенничался в беседе с порталом Woman , он не слышал никаких новостей о церемонии от своего сына, с которым общается практически каждый день. Поэтому не сомневается, что все новости по этой теме выдуманы таблоидами.

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Отметим, что, по слухам, Смолкин и Дэвис решили стать мужем и женой, чтобы выступать за американскую сборную по фигурному катанию. Якобы таким образом Глебу будет легче получить все необходимые документы, ведь Диана уже давно имеет паспорт США.