Отец не протаскивал в кино: россияне бросились на защиту затравленной Боярской
Пользователи спорят, талантлива ли актриса или дело в отце.
Елизавета Боярская появилась на свет в звездной семье. Папа Михаил Боярский обеспечил ей блестящий старт в карьере – Боярская засветилась в таких фильмах, как «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Анна Каренина. История Вронского» и в других картинах.
Актерскую игру звездной наследницы принято ругать – Боярская часто возглавляет топы самых бездарных и переоцененных актрис, однако у ее таланта есть свои почитатели.
«Не фанатка Боярской и знаю далеко не все ее роли, но понравилась ее работа в сериале "Долгий путь домой"», «Боярская в сериале Ворона прям на своем месте, и голос в цвет. Ей нужно и играть подобные роли», «Мне очень нравятся Боярская», «А вы вместо Лизы Боярской возьмите на роли в кино Ольгу Бузову, а потом сравните», – пишут в Сети.