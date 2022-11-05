Отец не протаскивал в кино: россияне бросились на защиту затравленной Боярской

Елизавета Боярская появилась на свет в звездной семье. Папа Михаил Боярский обеспечил ей блестящий старт в карьере – Боярская засветилась в таких фильмах, как «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Анна Каренина. История Вронского» и в других картинах.

Актерскую игру звездной наследницы принято ругать – Боярская часто возглавляет топы самых бездарных и переоцененных актрис, однако у ее таланта есть свои почитатели.