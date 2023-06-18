Отец нагулял: Казючиц спустя десятилетия увиделась с родной сестрой (фото)

Анне Казючиц было всего 10 лет, когда она потеряла любимого отца. Юрий Николаевич унес с собой в могилу страшную тайну, которая вскоре раскрылась, причинив немало боли его близким.

На поминках актера его вдове Надежде рассказали, что у ее супруга была другая женщина. Артист закрутил роман с Надеждой Сипеговой. Когда та поняла, что находится в интересном положении, то, чтобы не рушить чужую семью, уехала.

Вскоре любовница актера родила дочь — Анастасию Учар. Узнав, что отец нагулял ей еще одну сестру, Анна не стала бунтовать и приняла все как есть. Спустя десятилетия актриса встретилась с родственницей в студии шоу «Секрет на миллион» и пообещала, что будет охотно поддерживать с ней общение.

Правда, видеться часто у сестер вряд ли получится. Учар вместе со своей семьей живет в Стамбуле, а Казючиц обосновалась в подмосковной деревне Бушарино.