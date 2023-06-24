Отец-миллионер вынудил дочь увеличить грудь: от результата в восторге только странная семья

Саффрон Дрюитт-Барлоу начала менять свою внешность с 16 лет. Вопрос о деньгах на услуги косметологов и пластических хирургов никогда не стоял, поскольку отец британки — миллионер.

Барри Дрюитт-Барлоу поддержал желание дочери полностью перекроить себя. Более того, он вынудил наследницу увеличить грудь. Богач считал, что Саффрон пойдет пятый размер. Выслушав доводы отца о том, что если уж ложиться под нож, то ради кардинального преображения, она все же не согласилась с его мнением и настояла на более естественном результате.

После хирургического вмешательства своими новыми формами 22-летняя девушка осталась довольна. Однако интернет-пользователи не разделяют восторга британки. Многие гадают, какое дело Барри до бюста его дочери, и возмущаются тому, что происходит в странном семействе.