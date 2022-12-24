Отец купил карьеру, но не любовь: куда пропала звезда 90-х Лена Зосимова

Известно, что без солидных вложений тяжело пробиться в мир шоу-бизнеса. Впрочем, деньги не принесут никакой пользы, если у человека нет искреннего желания работать на успех.

Лене Зосимовой повезло родиться дочкой медиамагната, который мечтал сделать из неё суперзвезду. Первые шаги были успешны, и композиция «Подружки мои, не ревнуйте» стала хитом 90-х. В клипы девушки были вложены круглые суммы, но вот в песнях нельзя было услышать сильный голос певицы.

Со временем её стали слишком сильно продвигать.

Молодая исполнительница заполонила собой все музыкальные хит-парады. Такой информационный переизбыток привел к тому, что над девушкой начали шутить.

После этого Зосимова пыталась записать еще несколько песен, но популярными они не стали. К тому же отец продал акции одного из музыкальных каналов, и это побудило девушку завершить музыкальную карьеру.