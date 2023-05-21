Отец Киркорова публично унизил женщину за лишний вес: это уже ни в какие ворота

Выражение про яблоко, которое недалеко катится от яблони, наглядно подтверждает семейство Киркоровых. Не успел Киркоров-младший отмыться от громкого скандала с оскорблениями чуть ли не всех журналисток всех изданий в России, как в аналогичный по масштабам скандал угодил его отец.

На премьеру мультфильма «Трио в перьях» Бедрос Киркоров пришел не один. Но наличие рядом внуков Аллы-Виктории и Мартина не помешало отцу поп-короля публично и в унизительной форме отчитать одну из журналисток, пришедших на мероприятие, за лишний вес. Видимо, Киркоров-старший решил, что в силу возраста может позволить себе столь едкие комментарии в адрес молодой женщины. А ведь такое поведение вполне может вылиться в судебный иск со стороны обиженной женщины-репортера. Примечательно, что за сказанное Киркоров до сих пор не извинился.