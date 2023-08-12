Отец известного актера с «щенячьими глазами» оказался маньяком: в факты сложно поверить

Вуди Харрельсон — один из самых обаятельных актеров Голливуда. Пусть его нельзя назвать красавчиком, но его трогательные голубые глаза покоряют зрителей с первого взгляда. У талантливого артиста, как оказалось, очень необычная семейная история.

Его отец тоже был знаменитым, хотя и в весьма специфических кругах. Чарльз Харрельсон — известный в криминальных кругах наемный убийца. Долгие годы ему удавалось избегать правосудия, он провел в тюрьме только 5 лет за одно из заказных убийств. Но затем киллер попался уже серьезно и получил целых два пожизненных срока в Техасе за убийство федерального судьи.

Однажды он даже попытался сбежать из заключения, но потерпел неудачу. За это отца актера перевели в учреждение с самым строгим режимом. В 2007 году Чарльз скончался в тюрьме. Сам Вуди пытался оспорить решение суда и снять с отца все обвинения, но ему это не удалось.