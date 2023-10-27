Отец и сын? Вопрос о родстве Мироновых окончательно закрыт

В шоу-бизнесе можно найти немало творческих династий и неожиданных родственников. Например, Константин Крюков является племянником Федора Бондарчука, а Павел Майков — единоутробным братом Анастасии Стоцкой. Для многих остается загадкой связь Андрея и Евгения Мироновых.

Первый — легенда советского кино, звезда картин «Бриллиантовая рука» и «Берегись автомобиля», а второй — нынешний художественный руководитель Театра Наций, известный по фильмам «Анкор, еще анкор!», «Утомленные солнцем» и «В августе 44-го». Многие полагают, что артисты приходятся друг другу отцом и сыном.

Однако у Андрея Миронова были лишь дочери: родная от Екатерины Градовой и падчерица от Ларисы Голубкиной. Так что Евгений Миронов не является его родственником, звезды просто однофамильцы. А сходство двух звезд абсолютно случайно.