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Отец Газманова не спасет: затравленный SHAMAN заручился поддержкой россиян

13 октября 2023 20:45
Отец Газманова не спасет: затравленный SHAMAN заручился поддержкой россиян

Обвинителю пришлось пойти на попятную.

Конфликт между Родионом Газмановым и Ярославом Дроновым принял неожиданный оборот. Не успели в Сети улечься страсти по поводу резкого заявления исполнителя хита «Люси», как он опубликовал совместное фото с певцом, выступающим под псевдонимом SHAMAN.

На прошлой неделе в России провели опрос и узнали, кого публика считает лучшим певцом страны в 2023 году. Первое место занял Ярослав Дронов, сдвинув на вторую строчку рейтинга Олега Газманова. Сын артиста близко к сердцу воспринял эти результаты и резко спросил в соцсетях, какие вообще песни пишет SHAMAN.

Но стоило на защиту певца прийти его поклонникам, как Родион быстро свалил все на «желтую прессу». Младший Газманов выложил фото с Ярославом и объявил, что никакого конфликта между ними не было, а СМИ просто раздули шумиху на пустом месте.

Поклонники обвинили Газманова в неискренности.

«Ну зачем так, Родион? Может, ты просто завидуешь талантливому и молодому Ярославу?», «А какие песни написал сам?» — пишут Родиону в Сети.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press, Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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