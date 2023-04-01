Отец Фриске сделал душераздирающее признание: почему он на самом деле не видит внука Платона

За состоянием здоровья бывшей солистки группы «Блестящие» следила вся страна. Красавица Жанна Фриске была доброй и невероятно талантливой женщиной, поэтому новость о ее смерти ошарашила многих. Но эта трагедия не сплотила семью певицы, а лишь рассорила.

Оказалось, что сын звезды, практически не видится со своим дедушкой. Отец исполнительницы уже не раз давал интервью по этому поводу и пытался привлечь внимание общественности. Пожилой мужчина утверждает, что виной всему стали бывший возлюбленный его дочери и судебные приставы.

Дело в том, что Владимиру Борисовичу разрешили видеться с внуком один раз в месяц, и происходить это должно на территории белорусской деревни Раубичи. Однако Дмитрий Шепелев и маленький Платон там не появляются. В интервью «МК» отец Фриске сообщил, что эта ситуация продлится еще несколько месяцев, поскольку до начала июня встречи должны проходить только в указанном месте.