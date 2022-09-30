Отец его стыдился: что народ не знал о сыне великого Смоктуновского

Иннокентий Смоктуновский души не чаял в своих детях. Дочка и сын родились во втором браке актера с Суламифь Кушнир. У них была и еще одна девочка, но она умерла в младенчестве. Смоктуновский большие надежды связывал с сыном Филиппом. Он помог ему поступить в Щукинское училище. Однако учиться Филиппу было тяжело, и он вскоре бросил вуз. Молодой человек решил, что лучше постигать азы актерского мастерства прямо на площадке.

Смоктуновский-младший снова воспользовался помощью отца, который «пристроил» его на роли в таких лентах, как «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и других. За кадром работники уже начали шептаться про актера, составляющего протекцию для наследника. И тогда артист решил лишить сына поддержки, предоставив ему возможность самостоятельно строить карьеру.

Из подающего надежды актера Филипп быстро превратился в невостребованного. От неудач и споров с отцом он пристрастился к спиртному. Мужчина забросил съемки и внезапно решил жениться. Эту идею Иннокентий Смоктуновский тоже не одобрил, предупредив сына, что у него нет доходов для содержания семьи. Филипп не послушал отца, а вскоре сам стал папой девочки, которую назвали Настей.

Смоктуновскому-старшему приходилось работать на износ, чтобы обеспечивать и себя, и сына с внучкой. Поступившись своими принципами, он пытался снова пристроить Филиппа на съемки. Но на работу мужчина приходил в нетрезвом виде, что заставляло отца сгорать со стыда. От переживаний и стресса у актера начались проблемы с сердцем. В 1994 году он умер от последствий инфаркта.