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Отец Децла не остался в стороне от конфликта с наследством Градского

22 июня 2022 14:10
Отец Децла не остался в стороне от конфликта с наследством Градского

Александр Толмацкий считает, что сестра покойного композитора просто привлекает к себе внимание.

62-летний Александр Толмацкий не остался в стороне от обсуждения конфликта с наследством покойного Александра Градского. Продюсер подверг сомнению слова сестры композитора Натальи, заявляющей, что артист при жизни присвоил себе ее имущество. Отец Децла считает, что Градскому не нужны были чужие квартиры и дома, ведь у него хватало и своей собственности.

«Решила похайпиться на ситуации», — оценил Толмацкий заявления Натальи в беседе с «PRO-Новости».

Ранее Наталья заявляла, что Градский присутствовал при смерти ее отца и заставил его переписать на него загородную дачу и квартиру в Москве. Женщина безуспешно пыталась воззвать к справедливости и добиться от звездного родственника объяснений. Московскую квартиру вскоре продали, а загородный дом до сих пор пустует. По словам Натальи, старший сын мэтра Даниил был в курсе ситуации и даже обещал ей помочь. Но мужчина претензии тети опровергает.

Надо отметить, что после смерти Децла за его наследство, в первую очередь творческое, тоже развернулась настоящая борьба. Толмацкий-старший усомнился в том, что сын музыканта действительно был ему родным. Подростку пришлось проходить через ДНК-экспертизу, чтобы доказать родство со звездной семьей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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