Отец бы гордился: вы ахнете увидев, как выглядят повзрослевшие дети Мурата Насырова

Мурат Насыров был одной из главных звезд 90-х. В этого красавчика, спевшего хиты «Мальчик хочет в Тамбов» и «Кто простит», были влюблены миллионы девушек. Но все резко оборвалось в 2007 году, когда кумир миллионов упал с балкона 5-го этажа.

Свидетельницей суицида певца была его 12-летняя дочь Лия. Сейчас девушке 26 лет. Несмотря на травматический опыт в детстве, звездная наследница смогла стать успешным человеком.

Лия работает моделью, занимается танцами, увлекается музыкой и живописью.

Также у Насырова остался сын Аким, который с детства тянулся к творчеству. Молодой человек окончил академию музыки имени Гнесиных и создал свой джазовый коллектив Householder Band. Группа активно гастролирует. Также 22-летний развивает сольную карьеру.