Отец бомжевал, сын разбазаривал деньги: семейная драма ведущего программы «Такси»

Алексей Куличков прославился в 2005 году благодаря шоу «Такси». Ведущий сидел за рулем и останавливался перед голосующими москвичами. Пассажиры не подозревали, что вместо обычной поездки их ждет телевикторина: за каждый правильный ответ начислялись деньги. Передача продержалась в эфире несколько лет.

Пока Куличков раздавал в программе денежное вознаграждение, его отец бомжевал и вел маргинальный образ жизни. Отношения телезвезды с родителем дали трещину много лет назад. Артист не смог простить папе постоянные попойки и дебоши, а потому предпочел не общаться с горе-родственником.

Отец Алексея Куличков дважды приходил на ТВ, чтобы стрясти с известного сына денег. Мужчина жаловался, что ему приходится жить на помойке в Пензе и питаться отходами. Отпрыск великодушно простил папу и пообещал, что поможет ему с покупкой собственного жилья.