Отец 15 детей выбрал для наследников странные имена: как выгладят и живут Царь, Царица и другие

Владимир Алексеев из Санкт-Петербурга всю жизнь мечтал о большой семье. Мужчина уверен, что один ребенок всегда вырастает эгоистом, а в многодетных семьях дети чаще добиваются успеха. И поэтому решил, что сам должен стать отцом 15 наследников.

Выбирая имена для детей, Алексеев также пошел весьма необычным путем. Так, он решил назвать одного из сыновей Царем, чтобы сразу определить будущее ребенка.

«Имя должно мотивировать человека, именно оно определяет судьбу»,

— рассказал глава семейства «Комсомольской правде».

В итоге Алексеев воспитывает Царя, Царицу, Короля, Государя, а одну из дочерей назвал тройным именем — Любимица-Красавица-Умница. И все дети не против подобных имен, они с гордостью носят их, а сверстники никогда не дразнят своих необычных друзей. Алексеев даже решил не останавливаться на достигнутом и собирается сменить фамилию всей семьи на Великолепные.