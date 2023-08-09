Отдых на юге в СССР на самом деле был отвратительным: причин несколько

У советского человека выбор, где провести отпуск, был небольшим. В основном все ехали на юг, на Черноморское побережье. Однако сначала приходилось несколько дней ехать на поезде через всю страну, чтобы, наконец, попасть на вожделенный отдых. Некоторым удавалось добраться а самолетах, но билеты достать могли не все.

Вытерпев вся тяготы дороги, отдыхающие попадали непосредственно на курорт, единственным развлечением которого являлось лежание на пляже. Никаких развлечений, экскурсий и развлекательных программы туристам не предоставляли. Более того, можно было нарваться на аферистов в поиске приключений: попасть в ловушку карточных шулеров, альфонсов или мошенников.

Наконец, те, кто ехали не по путевке, а самостоятельно, рисковали скитаться по местным жителям и проситься на постой. Зачастую жилье они себе находили, но заметно дороже.