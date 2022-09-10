Отдых аукнулся: фанаты ахнули при виде округлившейся Ходченковой

Светлана Ходченкова не так давно ужаснула поклонников своим фото, сделанным во время отдыха на пляже. Артистка позировала, сидя к фотографу спиной, и продемонстрировала свою истощенную фигуру.

Многие отметили, что актрисе стоит немедленно обратить внимание на свое состояние и начать правильно и полноценно питаться. Судя по всему, Ходченкова прислушалась к просьбам интернет-пользователей. Теперь она опубликовала ролик, увидев который, фанаты ахнули.

В кадрах нового видео, опубликованного в социальных сетях, артистка предстала заметно округлившейся. Знаменитость, которая вот уже целый год занимается танцами на шесте, облачилась в светлый полупрозрачный костюм, который подчеркнул ее аппетитные формы. Ходченкова исполнила откровенный танец на полу, чем привела своих многочисленных поклонников в неописуемый восторг.