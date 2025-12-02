«Отдохнуть глазами и ушами»: детектив со Стояновым и Мадяновым мог стать хитом, но НТВ ошиблись со временем выхода

Люди пропустили горячую новинку в 2022-м, а теперь находят и сетуют из-за упущенного шедевра.

Знакомый сценарий: НТВ, вечерний эфир, лёгкий детектив. Кажется, мы уже видели это в десятке других проектов, где расследования ведут те, кто по должности этого делать не должен. Но «Запасный выход» (2022-2023-й, 2 сезона) — это тот редкий случай, когда проект не стал хитом из-за слишком позднего показа и года выхода.

Хотя для успеха у него было все, ведь комедийный детектив выносили на своих плечах два мэтра, о присутствии которых мечтал бы любой театральный режиссер. Это сериал, который стоит посмотреть хотя бы ради Юрия Стоянова и Романа Мадянова.

Сюжет

Сюжет здесь — вторичен. Два санитара в морге провинциальной больницы, бывший опер Кедров (Мадянов) и бывший зэк Шишко (Стоянов), по совместительству — детективы-любители. Каждый эпизод — новая криминальная история, поданная в комедийном ключе.

Здесь нет сложных интриг или непредсказуемых поворотов. Но есть то, чего так часто не хватает в потоковой продукции: живая, почти осязаемая актёрская химия.

Актерский бенефис

Юрий Стоянов, чья карьера в последние годы переживает второй виток, играет не просто колоритного «бандоса». Его Шишко — уставший от жизни, но не утративший хитрецы и своеобразного обаяния человек, который мечтает стать художником и борется за внимание начальницы морга.

Роман Мадянов в роли принципиального и несгибаемого Кедрова — его идеальный контрапункт. Артист в проекте НТВ был довольно раскрепощён. Его герой — не просто «правильный мент», а человек с личной драмой, пытающийся наладить отношения с семьёй. Диалоги между ними — не всегда смешные, но всегда — живые. Особо трогательно наблюдать за такой ролью после ухода звезды.

Именно их дуэт заставляет прощать проекту все его грехи: предсказуемость сюжетов, лёгкую картонность злодеев и некоторую театральность постановки.

Это сериал на вечер, но НТВ нужно было показывать его в прайм-тайм, для тех, кто устал от выспренних драм и хитросплетённых триллеров, вечных погонь за Архитекторами.

Поддержку титанам составляют Даниил Вахрушев в роли незадачливого следователя Сайкина, Анна Ардова и Станислав Ярушин. Их персонажи не обласканы сложными арками, но вписаны в историю органично, без раздражающей вычурности.

«Запасной выход» не претендует на лавры лучшего сериала десятилетия. Как отмечают зрители, добравшиеся до него уже после премьеры, проект им очень понравился.

«Отдохнуть глазами и ушами, посмеяться и дальше жить...»

