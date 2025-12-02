Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Отдохнуть глазами и ушами»: детектив со Стояновым и Мадяновым мог стать хитом, но НТВ ошиблись со временем выхода

«Отдохнуть глазами и ушами»: детектив со Стояновым и Мадяновым мог стать хитом, но НТВ ошиблись со временем выхода

2 декабря 2025 15:13
«Отдохнуть глазами и ушами»: детектив со Стояновым и Мадяновым мог стать хитом, но НТВ ошиблись со временем выхода

Люди пропустили горячую новинку в 2022-м, а теперь находят и сетуют из-за упущенного шедевра. 

Знакомый сценарий: НТВ, вечерний эфир, лёгкий детектив. Кажется, мы уже видели это в десятке других проектов, где расследования ведут те, кто по должности этого делать не должен. Но «Запасный выход» (2022-2023-й, 2 сезона) — это тот редкий случай, когда проект не стал хитом из-за слишком позднего показа и года выхода.

Хотя для успеха у него было все, ведь комедийный детектив выносили на своих плечах два мэтра, о присутствии которых мечтал бы любой театральный режиссер. Это сериал, который стоит посмотреть хотя бы ради Юрия Стоянова и Романа Мадянова.

Сюжет

«Отдохнуть глазами и ушами»: детектив со Стояновым и Мадяновым мог стать хитом, но НТВ ошиблись со временем выхода

Сюжет здесь — вторичен. Два санитара в морге провинциальной больницы, бывший опер Кедров (Мадянов) и бывший зэк Шишко (Стоянов), по совместительству — детективы-любители. Каждый эпизод — новая криминальная история, поданная в комедийном ключе.

Здесь нет сложных интриг или непредсказуемых поворотов. Но есть то, чего так часто не хватает в потоковой продукции: живая, почти осязаемая актёрская химия.

Актерский бенефис

Юрий Стоянов, чья карьера в последние годы переживает второй виток, играет не просто колоритного «бандоса». Его Шишко — уставший от жизни, но не утративший хитрецы и своеобразного обаяния человек, который мечтает стать художником и борется за внимание начальницы морга.

«Отдохнуть глазами и ушами»: детектив со Стояновым и Мадяновым мог стать хитом, но НТВ ошиблись со временем выхода

Роман Мадянов в роли принципиального и несгибаемого Кедрова — его идеальный контрапункт. Артист в проекте НТВ был довольно раскрепощён. Его герой — не просто «правильный мент», а человек с личной драмой, пытающийся наладить отношения с семьёй. Диалоги между ними — не всегда смешные, но всегда — живые. Особо трогательно наблюдать за такой ролью после ухода звезды.

Именно их дуэт заставляет прощать проекту все его грехи: предсказуемость сюжетов, лёгкую картонность злодеев и некоторую театральность постановки.

Это сериал на вечер, но НТВ нужно было показывать его в прайм-тайм, для тех, кто устал от выспренних драм и хитросплетённых триллеров, вечных погонь за Архитекторами.

Поддержку титанам составляют Даниил Вахрушев в роли незадачливого следователя Сайкина, Анна Ардова и Станислав Ярушин. Их персонажи не обласканы сложными арками, но вписаны в историю органично, без раздражающей вычурности.

«Запасной выход» не претендует на лавры лучшего сериала десятилетия. Как отмечают зрители, добравшиеся до него уже после премьеры, проект им очень понравился.

«Отдохнуть глазами и ушами, посмеяться и дальше жить...»

По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои.

Фото: Кадры из сериала «Запасный выход»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Читать дальше 7 декабря 2025
«Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится «Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится Читать дальше 6 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» «Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» Читать дальше 8 декабря 2025
Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Читать дальше 8 декабря 2025
Быстрее «Невского», но зато с его звездой: когда выйдет 2-й сезон «Такси под прикрытием» – снимать начали еще 2 года назад Быстрее «Невского», но зато с его звездой: когда выйдет 2-й сезон «Такси под прикрытием» – снимать начали еще 2 года назад Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше