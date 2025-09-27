Меню
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят

27 сентября 2025 19:34
Если не знали, на что бы сходить в кино в выходные — вот достойный вариант.

Лидером кинопроката в четверг стала новинка — военная драма «Август», которая за день собрала 31,7 млн рублей. По итогам уикенда картина с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым может претендовать на кассу в 220 млн рублей, а её текущий рейтинг на Кинопоиске уже составляет 7.5.

Фильм переносит зрителя в август 1944 года, в глухие леса Западной Белоруссии. Это недавно освобожденная территория — особая зона, где в советском тылу действуют вражеские диверсионные группы.

Пока основные силы Красной Армии переходят границу, контрразведчикам СМЕРШа поручено предотвратить удар в спину от наступающих войск.

Что говорят зрители?

Поклонники книги Владимира Богомолова «Момент истины», по которой снят фильм, и просто ценители жанра высоко оценили работу создателей. Вот ключевые моменты из их отзывов:

«Режиссёры создали свою киноисторию, взяв от первоисточника выразительность, напряжённость и ёмкость повествования, непредсказуемость событий и внимание к деталям. Отдельное спасибо оператору, глазами которого мы увидели всю эту масштабную и зрелищную картину»,

«Основным местом действия был выбран Шиловичский лес, и этот лес на экране стал чем-то вроде мистической "Зоны". Главные герои-смершевцы предстали своего рода былинными богатырями»,

«Очень понравилось, что главные герои показаны не стальными "чистильщиками", а в фильме решили приоткрыть их образы в психологическом, эмоциональном плане. Это профессионалы высокого уровня, при этом живые люди, которых мучают собственные драмы».

Вывод

«Август» уверенно доказывает, что истории о работе контрразведки военных лет остаются востребованными. Сильный актерский состав, атмосферный визуальный ряд и умелая адаптация литературного первоисточника делают фильм событием, которое оценят не только фанаты сериала «СМЕРШ», но и все любители качественного военного кино с глубокой проработкой персонажей.

Ранее мы писали: «Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Фото: Кадр из фильма «Август» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
9 комментариев
