Отдельная должность при дворце: кто на самом деле тайно руководил Елизаветой II

После смерти Елизаветы II один за одним оглашаются любопытные факты из ее биографии. Британцы и поклонники королевской семьи считали авторитет монарха незыблемым, а ее власть — безграничной. Никто и подумать не мог, что кто-то имел право руководить королевой, хотя на самом деле все обстояло именно так.

Ее Величество была несамостоятельна даже в вопросе выбора одежды. Гардероб Елизаветы II хранился на верхнем этаже ее замка, но королева никогда туда не поднималась. За нее это делал человек, у которого была отдельная должность при дворце.

Как пишет портал Express, именно он выбирал два образа для монарха, и лишь из этих двух предложенных вариантов выбирала уже Елизавета II. Это значит, что обсуждавшиеся ранее в Сети теории о том, что одежда королевы несла в себе некий скрытый смысл, который она хотела донести до широкой общественности, имеют с действительностью мало общего.