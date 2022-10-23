Отдали дань Советскому Союзу? Какую потрясающую деталь не замечали в «Друзьях»

Сериал «Друзья» стал одним из самых популярных проектов во всем мире. Миллионы фанатов даже спустя годы после финала с удовольствием наблюдают за приключениями пяти друзей в Нью-Йорке. При этом мало кто обращал внимание на удивительные детали интерьеров.

Дело в том, что с самых первых серий на заднем плане можно заметить плакаты времен СССР. Например, в квартире экранных Джоуи и Чендлера можно заметить афишу выступлений цирка советского артиста Владимира Дурова. Помимо этого, в одной из серий появляется постер спектакля «Физики» ленинградского Театра комедии, а еще висит плакат, созданный специально для Олимпиады-1980.

Также в четвертом сезоне можно заметить агитационный плакат с призывами к просвещению.

«Чтобы строить — надо знать, чтобы знать — надо учиться», — именно это написано на советском постере.

Поклонники долгие годы пытались понять, почему же декораторы оставили так много деталей, отсылающих к СССР. Многие даже предполагали, что это дань моде той эпохи на Soviet Visuals, когда в интерьерах появлялись артефакты того времени из Советского Союза. Однако на самом деле создатели хотели привлечь внимание зрителей со всех уголков мира. И специально поэтому они наполняли интерьеры деталями, которые будут знакомы зрителям большинства стран.