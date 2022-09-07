Отдала «сложного» ребенка на воспитание: как сложилась судьба приемного сына Екатерины Градовой

Екатерина Градова была не прочь стать матерью во второй раз, когда вышла замуж за Игоря Тимофеева. Однако избранник артистки, прошедший Чернобыль, боялся становиться отцом. Тогда пара решила усыновить ребенка.

На тот момент дочери артистки от первого мужа Андрея Миронова было 19 лет. Мария отмечала, что никогда не была избалована вниманием матери, поскольку ее воспитанием занималась преимущественно бабушка.

Однако, когда Градова и ее супруг взяли в семью Алешу, артистка была готова посвятить всю себя заботам о мальчике. Знаменитость мечтала о спокойной жизни, но ее ожидания оказались далеки от реальности.

С возрастом Алеша стал все чаще показывать свой непростой характер. Он мог нагрубить родителям и совсем не интересовался учебой. Уставшая от выходок наследника звезда попросту отдала «сложного» ребенка на воспитание своей дочери, которая к этому времени и сама успела стать матерью.

Мария Миронова с этим испытанием справилась и поставила брата на ноги. Недавно она показала в своих социальных сетях фото, на котором запечатлена вместе с Лешей и собственным сыном. Артистка отметила, что брат — лучший шеф-повар в мире. Добавим, что он устроился на работу в один из ресторанов Москвы.